Динамо Загреб однозначно дало мені більше, ніж Шахтар, – Едуардо

Хорватський нападник Едуардо розповів про емоції від протистояння двох своїх колишніх клубів – Динамо З і Шахтаря – у груповому етапі цьогорічної Ліги чемпіонів.

"Чесно кажучи, мені було байдуже, хто виявиться сильнішим – Динамо чи Шахтар, для мене це була безпрограшна ситуація!

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Звичайно, зараз мені шкода, що Динамо завершило боротьбу, так само я б жалкував, якби на місці хорватів опинився Шахтар. Сподіваюся, ви розумієте, що у мене були чудові моменти в обох клубах, і мої емоції були розділені приблизно рівномірно, тому після двох нічийних матчів я був задоволений.

Динамо однозначно дало мені більше, ніж Шахтар. З Динамо я перейшов у світ професіонального футболу, провів у цій команді вісім з половиною років і створив собі ім'я. Саме тому Динамо завжди буде першим в моєму серці", – підкреслив Едуардо в інтерв'ю Sportske.

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До слова, у складі Шахтаря нападник провів майже стільки ж матчів, що й у Динамо З – 110 проти 111-ти. Щоправда, його результативність була значно вищою під час виступів у Хорватії – 74 голи проти 38-ми за "гірників".