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ШАХТАР - ДИНАМО ЗАГРЕБ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Шахтар – Динамо Загреб: Оршіч заявив, що хорвати могли забити третій гол

12:18 626 Читать на русском
Шахтар – Динамо Загреб: Оршіч заявив, що хорвати могли забити третій гол
Міслав Оршіч / Reuters

Півзахисник Динамо Загреб Міслав Оршіч прокоментував нічию в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (2:2).

16’ Євген Коноплянка
75’ Додо
 
Дані Ольмо 25’
Міслав Оршіч 60’
16’ Євген Коноплянка
25’ Дані Ольмо
60’ Міслав Оршіч
75’ Додо

"Після першого пропущеного голу ми прокинулися і зрозуміли, що Динамо Загреб має шанс відповісти. Був момент, коли ми вели в рахунку 2:1, і могли забити третій гол.

Шахтар – Динамо Загреб – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Але нічия у матчі із Шахтарем – це теж хороший результат. Ми зміцнили нашу впевненість перед наступними матчами", – поділився Оршіч у коментарі Sportske.jutarnji.

Нагадаємо, Шахтар та загребське Динамо не змогли виявити сильнішого, розписавши результативну нічию (2:2) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Ліга чемпіонів Шахтар - Динамо Загреб Міслав Оршіч Міслав Оршіч
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