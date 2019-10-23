Шахтар – Динамо Загреб: Оршіч заявив, що хорвати могли забити третій гол

Півзахисник Динамо Загреб Міслав Оршіч прокоментував нічию в матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (2:2).

"Після першого пропущеного голу ми прокинулися і зрозуміли, що Динамо Загреб має шанс відповісти. Був момент, коли ми вели в рахунку 2:1, і могли забити третій гол.

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Але нічия у матчі із Шахтарем – це теж хороший результат. Ми зміцнили нашу впевненість перед наступними матчами", – поділився Оршіч у коментарі Sportske.jutarnji.

Нагадаємо, Шахтар та загребське Динамо не змогли виявити сильнішого, розписавши результативну нічию (2:2) у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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