Динамо Загреб – Манчестер Сіті: шедевр господарів, хет-трик Жезуса та повернення Зінченка

Динамо Загреб приймає Манчестер Сіті в 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Динамо Загреб – Манчестер Сіті стартував о 19:55 за київським часом. У поєдинку 2-го туру в Англії підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли хорватів 2:0 завдяки голам Рахіма Стерлінга та Філа Фодена. Манчестер Сіті приїхав у Загреб без турнірної мотивації, адже "містяни" вже гарантували собі перше місце групи С.

Поєдинок у Загребі мав вагоме значення для Шахтаря. Якщо Динамо обігрувало Манчестер Сіті, то "гірники" для виходу в 1/8 фіналу зобов'язані були перемагати Аталанту в Харкові у паралельному матчі. Якщо підопічні Гвардіоли не програвали на Максімірі , то донеччанам було достатньо зіграти внічию. Зауважимо, що в поточній Лізі чемпіонів Динамо ще не програвало у Хорватії – перемога 4:0 над Аталантою та драматична нічия 3:3 з Шахтарем з двома голами "гірників" у компенсований час.

Олександр Зінченко потрапив у заявку Ман Сіті вперше після травми. Українець розпочав гру в запасі, а на його позиції зліва у захисті вийшов Бенжамен Менді.

Матч розпочався аж занадто спокійно. Обидві команди намагалися заволодіти м'ячем, але віддати комусь перевагу в перші хвилини було доволі важко. Нагод для взяття воріт не було, хіба що Менді двічі прострілював з лівого флангу – безрезультатно. Втім, вже перший же хороший момент завершився голом. На 10-й хвилині Дані Ольмо класним ударом у дотик вразив ближню "дев'ятку" воріт Клаудіо Браво та вивів Динамо вперед. 1:0 – не надто приємна новина для Шахтаря, який повинен був також йти вперед у паралельному матчі.

Сіті після пропущеного гола додав у активності. Раз за разом зліва відкривався Менді, один з навісів якого у стрибку перервав Ліваковіч. Перед цим хорватський голкіпер парирував м'яч після дальнього удару Гюндогана. Господарі відповіли неточним ударом Ольмо, хоча було доволі небезпечно. А от після удару головою Петковіча Клаудіо Браво змушений був вступати у гру – на щастя голкіпера, удар нападника Динамо був занадто слабкий.

Манчестер Сіті відігрався на 34-й хвилині і зробив це не без скандалу. Захисник хорватів отримав пошкодження та лежав у штрафному майданчику, але гості продовжили атаку. Марез навісив на Жезуса, а той головою переправив м'яч у ворота. Протести господарів завершилися жовтою карткою капітану Ар'яну Адемі, який пішов з'ясовувати стосунки з бразильським форвардом. Звісно, гравці Ман Сіті могли вибити м'яч, але вирішили не робити цього. 1:1 – безумовно, цей епізод ще матиме продовження і після матчу.

Нічия після першого тайму, яка цілком влаштовувала Шахтар – чемпіон України також завершив першу половину гри з Аталантою мировою.

В дебюті другого тайму "містяни" забили вдруге. Габріел Жезус обігрався з Фоденом, увійшов до штрафного та поклав м'яч у дальній кут. Все просто. Такий результат ще більше влаштовував Шахтар – "гірникам" достатньо було не програти в Харкові. Вже на 54-й хвилині бразилець оформив хет-трик. Нападник замкнув класний простріл Менді ударом у порожні ворота.

Такий початок другої 45-хвилинки відверто прибив хорватів. Міг забивати і Фоден, який пробив відверто слабко і голкіпер зумів забрати м'яч. На 66-й хвилині на поле вийшов Олександр Зінченко. Українець повернувся на поле після травми, замінивши героя матчу Жезуса. Практично одразу ж Олександр міг забити, але Адемі зняв м'яч з голови українця, який несподівано для всіх опинився на позиції центрфорварда.