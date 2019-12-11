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Динамо Загреб – Манчестер Сіті: шедевр господарів, хет-трик Жезуса та повернення Зінченка

21:06 1209 Читать на русском
Динамо Загреб – Манчестер Сіті: шедевр господарів, хет-трик Жезуса та повернення Зінченка
Динамо Загреб – Манчестер Сіті: рахунок та огляд матчу ЛЧ 11 грудня 2019

Динамо Загреб приймає Манчестер Сіті в 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

10’ Дані Ольмо
 
Габріел Жезус 34’
Габріел Жезус 50’
Габріел Жезус 54’
10’ Дані Ольмо
34’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
54’ Габріел Жезус

Матч та онлайн-трансляція Динамо Загреб – Манчестер Сіті стартував о 19:55 за київським часом. У поєдинку 2-го туру в Англії підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли хорватів 2:0 завдяки голам Рахіма Стерлінга та Філа Фодена. Манчестер Сіті приїхав у Загреб без турнірної мотивації, адже "містяни" вже гарантували собі перше місце групи С.

Поєдинок у Загребі мав вагоме значення для Шахтаря. Якщо Динамо обігрувало Манчестер Сіті, то "гірники" для виходу в 1/8 фіналу зобов'язані були перемагати Аталанту в Харкові у паралельному матчі. Якщо підопічні Гвардіоли не програвали на Максімірі , то донеччанам було достатньо зіграти внічию. Зауважимо, що в поточній Лізі чемпіонів Динамо ще не програвало у Хорватії – перемога 4:0 над Аталантою та драматична нічия 3:3 з Шахтарем з двома голами "гірників" у компенсований час.

Олександр Зінченко потрапив у заявку Ман Сіті вперше після травми. Українець розпочав гру в запасі, а на його позиції зліва у захисті вийшов Бенжамен Менді.

Матч розпочався аж занадто спокійно. Обидві команди намагалися заволодіти м'ячем, але віддати комусь перевагу в перші хвилини було доволі важко. Нагод для взяття воріт не було, хіба що Менді двічі прострілював з лівого флангу – безрезультатно. Втім, вже перший же хороший момент завершився голом. На 10-й хвилині Дані Ольмо класним ударом у дотик вразив ближню "дев'ятку" воріт Клаудіо Браво та вивів Динамо вперед. 1:0 – не надто приємна новина для Шахтаря, який повинен був також йти вперед у паралельному матчі.

Сіті після пропущеного гола додав у активності. Раз за разом зліва відкривався Менді, один з навісів якого у стрибку перервав Ліваковіч. Перед цим хорватський голкіпер парирував м'яч після дальнього удару Гюндогана. Господарі відповіли неточним ударом Ольмо, хоча було доволі небезпечно. А от після удару головою Петковіча Клаудіо Браво змушений був вступати у гру – на щастя голкіпера, удар нападника Динамо був занадто слабкий.

Манчестер Сіті відігрався на 34-й хвилині і зробив це не без скандалу. Захисник хорватів отримав пошкодження та лежав у штрафному майданчику, але гості продовжили атаку. Марез навісив на Жезуса, а той головою переправив м'яч у ворота. Протести господарів завершилися жовтою карткою капітану Ар'яну Адемі, який пішов з'ясовувати стосунки з бразильським форвардом. Звісно, гравці Ман Сіті могли вибити м'яч, але вирішили не робити цього. 1:1 – безумовно, цей епізод ще матиме продовження і після матчу.

Нічия після першого тайму, яка цілком влаштовувала Шахтар – чемпіон України також завершив першу половину гри з Аталантою мировою.

В дебюті другого тайму "містяни" забили вдруге. Габріел Жезус обігрався з Фоденом, увійшов до штрафного та поклав м'яч у дальній кут. Все просто. Такий результат ще більше влаштовував Шахтар – "гірникам" достатньо було не програти в Харкові. Вже на 54-й хвилині бразилець оформив хет-трик. Нападник замкнув класний простріл Менді ударом у порожні ворота.

Такий початок другої 45-хвилинки відверто прибив хорватів. Міг забивати і Фоден, який пробив відверто слабко і голкіпер зумів забрати м'яч. На 66-й хвилині на поле вийшов Олександр Зінченко. Українець повернувся на поле після травми, замінивши героя матчу Жезуса. Практично одразу ж Олександр міг забити, але Адемі зняв м'яч з голови українця, який несподівано для всіх опинився на позиції центрфорварда.

blog_ava
Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
08:00
20830
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