Динамо Загреб – Манчестер Сіті: Зінченко в заявці вперше після травми – стартові склади та онлайн-трансляція матчу

Динамо Загреб приймає Манчестер Сіті в 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Динамо Загреб – Манчестер Сіті стартує о 19:55 за київським часом. У поєдинку 2-го туру в Англії підопічні Хосепа Гвардіоли перемогли хорватів 2:0 завдяки голам Стерлінга та Фодена. Манчестер Сіті приїхав у Загреб без турнірної мотивації, адже "містяни" вже гарантували собі перше місце групи С.

Шахтар – Аталанта: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Поєдинок у Загребі має вагоме значення для Шахтаря. Якщо Динамо обіграє Манчестер Сіті, то "гірники" для виходу в 1/8 фіналу зобов'язані перемагати Аталанту в Харкові у паралельному матчі. Якщо підопічні Гвардіоли не програють, то донеччанам буде достатньо зіграти внічию.

Олександр Зінченко потрапив у заявку "містян" вперше після травми. Українець розпочне поєдинок у запасі.

Динамо Загреб – Манчестер Сіті: стартові склади