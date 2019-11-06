Динамо Загреб – Шахтар: Йовічевіч спрогнозував переможця матчу

Колишній тренер львівських Карпат в ексклюзивному коментарі "Футбол 24" поділився очікуваннями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між загребським Динамо та донецьким Шахтарем.

"Динамо Загреб у Харкові показало, що це дуже серйозна команда з хорошим тренером. Загреб живе в ейфорії, бо Динамо 49 років не виступало так добре в Європі. У цьому сезоні пробилися в Лігу чемпіонів і вже не виглядаємо аутсайдером, як раніше.

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Відіграємо важливу роль у групі, змушуємо з нами рахуватися. Поважаю Шахтар, поважаю технічний футбол з такими виконавцями, як Тайсон і Марлос. Втім, думаю, що Динамо Загреб перед своїми вболівальниками виграє сьогоднішній матч", – розповів Йовічевіч у ексклюзивному коментарі "Футбол 24".

Нагадаємо, сьогодні, у групі С, Динамо Загреб прийматиме на своєму полі донецький Шахтар у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Попередня зустріч у Харкові закінчилась бойовою нічиєю 2:2.

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