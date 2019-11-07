Динамо Загреб – Шахтар: Післяматчева прес-конференція Ненада Б'єліци

Головний тренер загребського Динамо Ненад Б’єліца поділився враженнями від нічиєї з Шахтарем (3:3) в четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів

"Я взагалі не хочу коментувати ситуацію на останніх хвилинах. Не важливо, що я сказав Бриху. Я здавна проти VAR. Він вбиває емоції, створює безглузді ситуації у футболі. І в Італії, і в Англії, і сьогодні ця система призводить до дивних ситуацій.

Динамо Загреб – Шахтар – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Я вважаю, що краще нехай суддя помилиться – це просто людська помилка. За допомогою VAR ми намагаємося їх виправити, але робимо нові фейли. Не підтримую цю систему. Вона шкодить футболу, взагалі непотрібна.

У нас було багато нервових моментів. Самі собі створили проблеми. Шахтар здивував нас з тактичної точки зору. Тайсон і Марлос грали широко на флангах, хоча зазвичай тримаються центру.

Я вважаю, що ми заслужили на перемогу. У будь-якому разі, набрали одне очко, яке дуже цінне у боротьбі за вихід з групи. Не можу пред’явити своїм підопічних жодних претензій. Ми билися на повну, вони віддали всі сили на полі.

Ми очікуємо 6 очок у наступних двох матчах. Манчестер Сіті сьогодні показав, що він не безгрішний. Можна покусати й фаворита. А проти Аталанти ми вміємо грати на рівних", – сказав Б'єліца після матчу з "гірниками".

Шахтар у божевільному стилі вирвав нічию із Динамо в Загребі й зберіг шанси на плей-офф Ліги чемпіонів