Динамо Загреб – Шахтар: матч буде обслуговувати арбітр, який має досвід роботи у фіналі Ліги чемпіонів

Комітет арбітрів УЄФА опублікував призначення арбітрів на матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

На поєдинку між загребським Динамо та донецьким Шахтарем буде працювати суддівська бригада з Німеччини на чолі з Феліксом Брихом. Асистентами 44-річного рефері будуть Марк Борш і Штефан Лупп. Роль четвертого арбітра виконає Свен Яблонскі.

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Додамо, що Брих раніше працював на матчах донеччан проти Марселя (2:0) в Кубку УЄФА-2008/09, а також в Лізі чемпіонів проти Браги (2:0) в 2010 і Порту (1:2) в 2011 роках. В матчі проти "драконів" німець вилучив відразу двох захисників "гірників": Ярослава Ракицького та Дмитра Чигринського.

До слова, в 2017 році німецький рефері обслуговував фінал Ліги чемпіонів, в якому Реал розгромив туринський Ювентус з рахунком 4:1.

Нагадаємо, поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Шахтар відбудеться в середу, 6 листопада, в хорватському Загребі. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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