Динамо Загреб – Шахтар: Кучер пояснив, завдяки чому "гірники" можуть перемогти хорватів

Захисник Карпат Олександр Кучер поділився очікуваннями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо Загреб – Шахтар.

"У Харкові вийшла гарна і цікава гра, але дуже важка для Шахтаря. Обидві команди показали якісний футбол, і матч був рівня Ліги чемпіонів, тримав в напрузі глядачів до самого фінального свистка. Звичайно, прикро, що "гірники" не виграли, бо перемога потрібна була як повітря. Вважаю, грали дві рівні команди, і рахунок по грі.

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В Загребі поєдинок стає ще важливішим. Буде набагато важче, ніж удома. Якщо команда переможе, то буде дуже близьким до мети – вихід з групи. Хорвати приємно здивували своєю організацією гри. Загребське Динамо практично не має слабких місць, команда збалансована у всіх лініях, фізично потужна і витривала. Це дозволило хорватам тримати пресинг протягом всієї гри, і дуже вміло і швидко виходити з оборони в атаку.

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Напевне, вдома господарі будуть прагнути грати першим номером, і тоді Шахтар зможе використати свої швидкісні якості, розганяти швидкі атаки, що він і вміє якісно робити. Головне – бути уважними на перших хвилинах матчу, діяти сконцентровано в обороні, стримати натиск господарів, яких будуть гнати вперед шалені фани.

Думаю, цей матч буде переломним за друге місце. Схиляюся до перемоги Шахтаря, не дивлячись на те, що в першій грі багато хто сподівався на перемогу "гірників", але яку так і не дочекалися. Шахтар врахує всі недопрацювання у першій грі, зробить висновки, обере правильну тактику, вийде з рішучістю і вірою в перемогу", – зазначив Кучер у коментарі UA-Футбол.

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