Динамо Загреб – Шахтар: Іванушець і Петковіч прокоментували втрачену перемогу

Гравці загребського Динамо після фінального свистка у матчі з Шахтарем висловили своє розчарування результатом офіційному сайту УЄФА.

"У нас було все для перемоги. Ми вели в два м'ячі і думали, що не втратимо свого. А потім двічі пропустили на рівному місці. Ми розчаровані, але у нас зберігаються хороші шанси на вихід з групи", – сказав півзахисник Лука Іванушець.

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"Ми заслуговували набагато більшого в цьому матчі, і у нас є підстави бути незадоволеними результатом. Але це не вибило нас із колії – ми добре граємо і сподіваємося вийти з групи", – цитує форварда Бруно Петковіча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів між Динамо Загреб та Шахтарем була зафіксована бойова нічия 3:3. Забивши першими на 13-й хвилині "гірники" на 90-й хвилині поступались супернику 1:3. Вже у доданий час зусиллями Мораєса і Тете дончанам вдалось встановити "статус кво". До слова, Тете відзначився з пенальті на 98-й хвилині.

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