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Динамо Загреб – Шахтар: Іванушець і Петковіч прокоментували втрачену перемогу

11:16 2111 Читать на русском
Динамо Загреб – Шахтар: Іванушець і Петковіч прокоментували втрачену перемогу
Динамо Загреб – Шахтар – 3:3 / ФК Шахтар

Гравці загребського Динамо після фінального свистка у матчі з Шахтарем висловили своє розчарування результатом офіційному сайту УЄФА.

25’ Бруно Петковіч
74’ Нікола Моро
83’ Лука Іванушець
90’ Ар'ян Адемі
 
Алан Патрік 13’
Марлос 79’
Жуніор Мораєс 90+3’
Тете 90+8’
13’ Алан Патрік
25’ Бруно Петковіч
74’ Нікола Моро
79’ Марлос
83’ Лука Іванушець
90’ Ар'ян Адемі
90+3’ Жуніор Мораєс
90+8’ Тете

"У нас було все для перемоги. Ми вели в два м'ячі і думали, що не втратимо свого. А потім двічі пропустили на рівному місці. Ми розчаровані, але у нас зберігаються хороші шанси на вихід з групи", – сказав півзахисник Лука Іванушець.

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"Ми заслуговували набагато більшого в цьому матчі, і у нас є підстави бути незадоволеними результатом. Але це не вибило нас із колії – ми добре граємо і сподіваємося вийти з групи", – цитує форварда Бруно Петковіча офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів між Динамо Загреб та Шахтарем була зафіксована бойова нічия 3:3. Забивши першими на 13-й хвилині "гірники" на 90-й хвилині поступались супернику 1:3. Вже у доданий час зусиллями Мораєса і Тете дончанам вдалось встановити "статус кво". До слова, Тете відзначився з пенальті на 98-й хвилині.

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Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Динамо Загреб - Шахтар Бруно Петковіч Бруно Петковіч Лука Іванушець Лука Іванушець
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