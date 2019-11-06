Динамо Загреб – Шахтар: фанати господарів неймовірною підтримкою налаштовували команду на матч

Фанати загребського Динамо продемонстрували, що уміють налаштовувати свою команду на матчі. Відео неймовірної підтримки уболівальників дивіться на "Футбол 24".

Перед початком матчу 4-го туру Ліги чемпіонів між Динамо та Шахтарем уболівальники загребської команди на стадіоні "Максімір" влаштували неймовірну підтримку своєму клубу. Фанати піснями і емоційними вигуками заряджали Динамо на позитивний результат.

До слова, матч Динамо Загреб – Шахтар проходить у ці хвилини. За подіями у цій битві слідкуйте в онлайн-трансляції на сайті "Футбол 24".

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