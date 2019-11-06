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Динамо Загреб – Шахтар: фанати господарів неймовірною підтримкою налаштовували команду на матч

22:46 78 Читать на русском
Динамо Загреб – Шахтар: фанати господарів неймовірною підтримкою налаштовували команду на матч
Фанатський рух Bad Blue Boys / Фото з відкритих джерел

Фанати загребського Динамо продемонстрували, що уміють налаштовувати свою команду на матчі. Відео неймовірної підтримки уболівальників дивіться на "Футбол 24".

25’ Бруно Петковіч
 
Алан Патрік 13’
13’ Алан Патрік
25’ Бруно Петковіч

Перед початком матчу 4-го туру Ліги чемпіонів між Динамо та Шахтарем уболівальники загребської команди на стадіоні "Максімір" влаштували неймовірну підтримку своєму клубу. Фанати піснями і емоційними вигуками заряджали Динамо на позитивний результат.

До слова, матч Динамо Загреб – Шахтар проходить у ці хвилини. За подіями у цій битві слідкуйте в онлайн-трансляції на сайті "Футбол 24".

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Відеоновини Ліга чемпіонів футбольні фанати Динамо Загреб - Шахтар Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб
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