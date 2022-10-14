"Зараз багато говорять про цей поєдинок у світлі поточного стану команд. Шахтар зараз перебуває у кращому психологічному стані, якщо відштовхуватися від результатів на внутрішній арені та в єврокубках.

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Проте ми знаємо, що українське Класико завжди відбувається у напруженій та цікавій боротьбі. Впевнений, що Динамо забуде про всі свої невдачі і буде супермотивованим. Припущу, що суперники зіграють внічию – 1:1", – сказав Кардаш у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Динамо відбудеться у неділю, 16 жовтня, на Арені Львів. Початок зустрічі о 17:00.

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