Обидві індивідуальні нагороди дісталося Динамо. Найкращим тренером УПЛ у березні став Олександр Шовковський, а найкращим гравцем – Владислав Ванат.

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За результатами голосування форвард киян набрав 37% голосів, випередивши Марко Мрвальєвіча з Вереса (21,7%), хавбека Шахтаря Кевіна (29,6%) і гравця Ворскли Сергія Мякушка (11,7%). Конкурентами Шовковського, який набрав 36,5% голосів, були Юрій Вернидуб (Кривбас), Маріно Пушіч (Шахтар) і Віталій Пономарьов (Рух).

До слова, у березні Динамо провело чотири матчі, в яких набрало 10 очок (лише з Вересом була нічия). Ванат у цих поєдинках забив два голи.