"Я закладав у своїх хлопців, в першу чергу, людські якості – дружбу, взаємодопомогу. У мене завжди була мрія виховати для Радомишля хорошого футболіста. У нас місто маленьке, можливості десь пробитись чисто з Радомишля практично не було. Дитячої ліги також не було, тож ми їздили по районних турнірах.

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Якщо скажу, що очікував від Сашка такого прогресу, що він стане лідером збірної України та гравцем АПЛ, це буде неправда. Бо ми ніколи не заглядаємо настільки далеко. Він був маленький, тож Динамо забракувало його по антропології.

Слава богу, підвернувся варіант в Іллічівську (нині Чорноморськ). Мені сказали, що відкрилась академія на зразок Шахтаря. Його взяли, він став основним, потім і в Шахтар все на відмінно поздавав. Потроху все прийшло. Я постійно за ним спостерігав. Він доріс до юнацької Ліги чемпіонів, став капітаном команди. Вже видно було, якщо людина буде працювати так далі, то будуть хороші результати.

Влітку на канікулах він зранку сам тренувався. Приходить на 10 ранку на годинку, і в мене так само дітки займаються. Показав мені блокнот зі своїми вправами, а я ж дивлюсь – і за своїми дітьми, і за його тренувальним процесом. Він все чітко сам виконував, а це дуже важко одному. Його сила духу і бажання грати у футбол мене вражали. Треба любити футбол в собі, а не себе у футболі. Він це робить і досі.

Коли він в Манчестер Сіті перейшов, то мені багато хто казав: "Ой, там нічого не будете, там АПЛ, там Менді, нема йому що там робити". Говорити найлегше, робити щось важко. Я їм відповідав: "Хлопця поки ніхто не продає, значить він готовий грати за Ман Сіті".

Поганий той тренер, який не виховав кращого за себе учня. Я дуже пишаюсь тим, що виховав набагато кращого за себе. І одного з найкращих гравців світу, бо грає він в найкращій лізі світу. І я радий дуже за нього. Розумію, що і якусь частинку своєї роботи в ньому бачу", – сказав Борецький в інтерв'ю Tribuna.

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