Минулого літа киянам пропонували кандидатуру захисника Соломона Кверквелії, повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Досвідчений грузин перебував у статусі вільного агента і своїми габаритами (196 см) цілком міг підійти Олександру Шовковському. Втім, після недовгих роздумів Динамо відмовилось. Киян міг збентежити солідний вік Кверквелії, якому вже 32 роки. У вересні центрбек підписав контракт з Динамо, але тбіліським.

За іронією долі, Кверквелія відзначився автоголом у матчі 5-го туру Ліги націй проти України. Це був єдиний точний удар "синьо-жовтих" і допоміг здобути на полі Грузії нічию 1:1.

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