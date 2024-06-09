Київський клуб отримає 50% з потенційного перепродажу атакувального півзахисника, нагадує L’Esportiu de Catalunya. Такий пункт був прописаний у січні 2023 року, коли Циганкова продали Жироні всього за 5 млн євро.

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Каталонців така ситуація зовсім не влаштовує. У чинному контракті Циганкова є клаусула, яка складає близько 30 млн євро. Заробити всього 15 млн на гравцеві такого рівня – це мізер.

Саме тому керівництво Жирони активізувало спроби перепідписати контракт з українцем, підвищивши клаусулу. Циганков поки не давав відповіді, але налаштований оптимістично. 26-річному хавбеку дуже комфортно в клубі, і він з нетерпінням очікує виступу в Лізі чемпіонів.

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