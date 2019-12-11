Динамо за всіма параметрами переважає Лугано, – Буряк

Колишній гравець та тренер Динамо Леонід Буряк поділився очікуваннями від заключного матчу Ліги Європи проти Лугано.

"Залишились два ключових матчі. Будується нова команда з новим тренерським штабом. Гра з Лугано – тестова для Динамо. Я вірю, що кияни виграють в цьому поєдинку. Можна сказати, буде гра сезону. Думаю, що найкращі шанси пройти до наступного етапу мають українці та Копенгаген, але все вирішиться в останньому турі.

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Козири Динамо? Це домашня гра, у Динамо буде підтримка вболівальників. Але є багато футболістів, які в цьому матчі не зіграють – це проблема. Але і шанс для інших футболістів себе проявити. Лугано цілком по зубах київському Динамо.

Кияни можуть перемогти за рахунок швидкісних дій, підбору гравців, які можуть вирішити результат поєдинку. Якщо не вдаватися у футбольні тонкощі, то Динамо за всіма параметрами переважає Лугано.

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Суперник "біло-синіх" – це дисциплінована, хороша і організована команда, яка мало пропускає, якщо і програє, то мінімально. Але Динамо – фаворит у протистоянні. Але поки тільки на папері, це потрібно втілити в реальність", – зазначив Буряк в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо точно зможе вийти до плей-офф Ліги Європи лише у випадку перемоги над Лугано, матч відбудеться 12 грудня о 19:55.

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