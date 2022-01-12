"Динамо за грою виглядає цікавіше, ніж Шахтар": Федецький – про шанси на чемпіонство в УПЛ
Колишній гравець Шахтаря та збірної України Артем Федецький висловився щодо нинішнього рівня УПЛ.
"Ставлю 51 на 49 на користь Динамо. Поза сумнівом, кияни захочуть підтвердити свій статус найкращої команди країни. Щодо "гірників", то я завжди звик бачити у їхньому виконанні класні матчі.
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На жаль, під керівництвом Роберто Де Дзербі Шахтар не показує всього, чого чекаєш від цієї команди. Так, зробимо знижку на те, що італійський фахівець працює з колективом лише перший рік. Динамо більш зігране і за грою "біло-сині" виглядають трохи цікавішими.
Мені нинішній чемпіонат цікавіший, ніж попередні. Потроху, невеликими кроками ми повертаємось до звичного рівня. Так, ще багато роботи, але поменшало прохідних матчів. Найголовніше, щоб у власників клубів не пропадав інтерес до футболу. І в Європі на клубному рівні, вірю, ми знову незабаром заявимо про себе", – цитує Федецького Команда 1.
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