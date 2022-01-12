"Ставлю 51 на 49 на користь Динамо. Поза сумнівом, кияни захочуть підтвердити свій статус найкращої команди країни. Щодо "гірників", то я завжди звик бачити у їхньому виконанні класні матчі.

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На жаль, під керівництвом Роберто Де Дзербі Шахтар не показує всього, чого чекаєш від цієї команди. Так, зробимо знижку на те, що італійський фахівець працює з колективом лише перший рік. Динамо більш зігране і за грою "біло-сині" виглядають трохи цікавішими.

Мені нинішній чемпіонат цікавіший, ніж попередні. Потроху, невеликими кроками ми повертаємось до звичного рівня. Так, ще багато роботи, але поменшало прохідних матчів. Найголовніше, щоб у власників клубів не пропадав інтерес до футболу. І в Європі на клубному рівні, вірю, ми знову незабаром заявимо про себе", – цитує Федецького Команда 1.

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