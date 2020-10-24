"Настрій перед матчем у нас хороший. Зараз у команди насичений календар: багато футболістів провели матчі за свої збірні, зіграли у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, а тепер на нас очікує гра чемпіонату України. Готуємося до матчу з Олександрією у звичному режимі та налаштовуємося лише перемагати.

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Вони добре підготовлені фізично, у складі цієї команди достатньо атлетичних футболістів. Не дивно, що із цим суперником нам завжди важко грати. Запам’яталося, що вони діють організовано з першої до останньої хвилини, а ще олександрійці вирізняються своїми бійцівськими якостями. Тож ми налаштовуємося дуже серйозно, думаю, буде непроста гра.

Хоча наш суперник невпевнено розпочав нинішній сезон, здобувши три перемоги та зазнавши трьох поразок, вважаю, ця команда здатна боротися за єврокубкові місця, і бажаю їм лише удачі у цьому. Тренер у них залишився той самий, футболісти – теж, тому, думаю, вони не сильно змінюватимуть свою гру", – цитує Георгія Бущана офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, Динамо зустрінеться з Олександрією сьогодні, 24 жовтня, в рамках 7-го туру УПЛ. Початок о 17:00.

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