Товариський матч

Динамо – Лісне – 4:0

Голи: Ярмоленко, 14, 29, Вівчаренко, 51, Піхальнок, 60

Динамо вийшло вперед ще до середини першого тайму – Буяльський виконав подачу з кутового з правого флангу, Караваєв на ближній стійці переправив м'яча на дальню, яку замкнув Ярмоленко. За трохи Андрій оформив дубль, подвоївши перевагу киян: Бражко зі штрафного влучив у стійку, сфера вилетіла у поле, де першим на добиванні був легенда "біло-синіх".

Після відпочинку Динамо забило втретє. Ярмоленко класним пасом у розріз віддав на скандального дебютанта Бленуце, той не став бити, а відпасував на Вівчаренка, який замкнув у порожні ворота. Масну крапку в матчі поставив Піхальнок, який скористався передачею Бражка і поцілив у кут воріт з меж штрафного.

До слова, окрім Бленуце, за Динамо дебютували Василь Буртник (вийшов у старті), Аліу Тіаре та Шола Огундана (обидва з'явились по перерві). У складі Лісного зіграли два колишніх динамівці – Сергій Рибалка та Денис Гармаш.

