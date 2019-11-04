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Динамо З – Шахтар: Сабо вважає хорватів фаворитами у матчі Ліги чемпіонів

22:51 294 Читать на русском
Динамо З – Шахтар: Сабо вважає хорватів фаворитами у матчі Ліги чемпіонів
Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Колишній гравець та тренер київського Динамо Йожеф Сабо поділився думками щодо матчу 4 туру Ліги чемпіонів між загребським Динамо та Шахтарем.

 

"У Загребі буде дуже важка гра. Хорвати діятимуть так само, як вони грали в Харкові. Шахтарю потрібно належним чином підготуватися до такої гри і врахувати всі помилки. У Динамо молоді гравці, у Шахтаря досвідчені, вони вищі за класом. Це повинно допомогти українській команді.

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Але все-таки перевага буде на боці Динамо, тому що Шахтар грає на виїзді. У Хорватії завжди складно протистояти місцевим командам. Загреб буде фаворитом, але багато буде залежати від того, як зможе Каштру побудувати гру своєї команди. Можна очікувати і нічиєї, але, думаю, обидві команди гратимуть лише на перемогу", – підсумував Сабо в інтерв'ю Сегодня.

Нагадаємо, перший поєдинок у Харкові завершився нічиєю 2:2, другий матч відбудеться 6 листопада.

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Теги
Шахтар Шахтар Йожеф Сабо Динамо Загреб - Шахтар Ліга чемпіонів Луїш Каштру Луїш Каштру
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