Динамо Київ приймає Ювентус 20 жовтня 2020-го у рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Динамо – Ювентус відбудеться у вівторок в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри першого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21 – о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Поєдинок Динамо – Ювентус у прямому ефірі можна дивитися на каналі "Футбол 1", починаючи з 19:50. Перед грою на спеціалізованому каналі о 19:00 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", яка продовжить ефір о 21:50.

Онлайн матч Динамо – Ювентус можна дивитися на платформі oll.tv. З цього сезону з'явилася ще одна опція – перегляд Ліги чемпіонів через сервіс MEGOGO. Трансляція відбуватиметься на одному з 12 поп-ап каналів "Volia Football+".

Динамо в період незалежної України 4 рази зустрічалося з Ювентусом: 3 поразки та одна нічия. Мірча Луческу з першої спроби зумів вивести київську команду в основну сітку найпрестижнішого європейського клубного турніру. У кваліфікації Динамо здолало АЗ (2:0) та Гент (2:1, 3:0).

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