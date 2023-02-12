"Ми провели плідну роботу у Києві, пробігали без м'яча. Важко було після відпустки. А зараз ми більше із м'ячем працюємо. Працюємо без вихідних два тижні і тренерський штаб вирішив дати нам три дні вихідних. Ми відпочили, провели час із сім'ями, дітьми та з новими силами приступили до другого етапу.

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Два матчі після вихідних? Так, це важко, але ж ми спортсмени. Ми хочемо прогресувати з кожним днем, і тренерському штабу видніше, коли робити спаринги. Важко, але нічого страшного. Усі через це проходять.

Як зараз команда готова функціонально? Мені важко сказати. Зараз триває велике навантаження, по два тренування на день. Думаю, на 60–65% ми готові. У нас багато товариських матчів, тренувань. Ігри показують, що нам є над чим працювати. Потрібно покращувати якість", – сказав Кабаєв у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні Динамо здобуло чергову перемогу на зборах у Туреччині, здолавши румунську Політехніку – звитяга стала для команди Мірчі Луческу п'ятою поспіль.

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