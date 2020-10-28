Київське Динамо, схоже, вирішило мінімізувати зовнішні контакти футболістів після матчу проти Ференцвароша в Лізі чемпіонів.

"Фактично, з моменту відльоту в Будапешт і протягом двох наступних тижнів команда і персонал закриваються на двотижневий карантин, де будуть мінімізовані всі позафутбольні контакти.

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Це правильне рішення, особливо перед наступними суботніми тестами, яких всі чекають з хвилюванням. Ніхто не хоче кадрового повторення іспанського вояжу конкурентів", – пише телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Зауважимо, перед матчем із Ференцварошем, який відбудеться вже сьогодні, 28 жовтня, о 22:00, у Динамо виявили трьох інфікованих – це Георгій Бущан, Віталій Миколенко та тренер з фізичної підготовки Віталій Кулиба. Вже в суботу "біло-сині" зустрінуться з СК Дніпро-1 в рамках УПЛ.

Ференцварош – Динамо: анонс матчу Ліги чемпіонів