Динамо йде далі – ближчим до наступного раунду ЛЧ є лише один клуб
Портал Football Meets Data оприлюднив ймовірності проходу команд до наступного етапу кваліфікації Ліги чемпіонів.
За даними Football Meets Data, київське Динамо практично гарантувало собі прохід після впевненої перемоги 3:0 над Хамрун Спартанс – шанси українців оцінюють у 99,9%.
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Єдиний клуб, який має ще вищі шанси – Лех з Познані. Польська команда розгромила ісландський Брейдаблік із рахунком 7:1, що забезпечило їй 99,99% ймовірності виходу далі.
Нагадаємо, що вирішальний матч між Динамо та Хамруном запланований на 29 липня в Любліні (Польща). У наступному раунді на переможця цієї пари чекатиме сильніший із дуелі Пафос – Маккабі Тель-Авів.
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