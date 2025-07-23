За даними Football Meets Data, київське Динамо практично гарантувало собі прохід після впевненої перемоги 3:0 над Хамрун Спартанс – шанси українців оцінюють у 99,9%.

Динамо чекатиме на розв'язку – Пафос і Маккабі Тель-Авів не визначили переможця під наглядом українця

Єдиний клуб, який має ще вищі шанси – Лех з Познані. Польська команда розгромила ісландський Брейдаблік із рахунком 7:1, що забезпечило їй 99,99% ймовірності виходу далі.

Нагадаємо, що вирішальний матч між Динамо та Хамруном запланований на 29 липня в Любліні (Польща). У наступному раунді на переможця цієї пари чекатиме сильніший із дуелі Пафос – Маккабі Тель-Авів.

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