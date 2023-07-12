Команда Мірчі Луческу проводить черговий спаринг на зборах. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри Динамо – Янг Бойз дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо – Янг Бойз стартує о 20:00 за київським часом. Це четвертий матч киян на зборах (раніше розгромили бухарестське Динамо, Триглав і другу команду Вольфсберга), але перший з відеотрансляцією.

Янг Бойз – чемпіони Швейцарії. Вже через 10 днів команда розпочинає наступний сезон.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Кабаєв, Буяльський, Беніто – Ярмоленко.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Боль, Шепелєв, Яцик, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Діалло, Царенко, Біловар, Лєднєв, Волошин, Рамадані.

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