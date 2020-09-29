"Динамо як ніколи близьке до виходу в груповий етап Ліги чемпіонів. Можна цитувати слова президента клубу Ігоря Суркіса. Крім того, що є якісь результати, потрібно покращувати якість гри та все робити для цього.

Динамо – Гент: анонс матчу-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів

У футболі не завжди буває так, як ти хочеш. Буває хороша гра, але немає результату, і навпаки. Нехай збережеться запал динамівців, але потрібно покращувати якість гри. У Лізі чемпіонів серйозніші суперники, потрібне особливе ставлення. Попереду ще є матчі й можна буде набрати кондиції.

Вже можна грати по результату. У другій грі головне, щоб команда перемогла та вийшла до групового етапу. Є тренерська стратегія, тактика. Не має бути недооцінки суперника. Потрібно підійти до цієї гри серйозно.

Супряга? Зараз потрібно потроху це закріплювати, він не може грати фрагментарно. Владислав повинен тримати оборону суперника в напрузі, усе для цього у нього є: і швидкість, і гольове чуття. Але він із кожною грою повинен ставати все сильнішим і сильнішим", – поділився Буряк у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, матч відповідь плей-офф кваліфікації ЛЧ Динамо – Гент відбудеться 29 вересня, початок о 22:00. У першій зустрічі кияни здолали бельгійців (2:1).

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