– Не можу не запитати про Шахтар у новому сезоні УПЛ. Минулорічний результат став найгіршим за понад чверть століття. Тож які ваші очікування від оновленої команди, зокрема під керівництвом Арди Турана?

– Точно можу сказати: такого результату, як у минулому сезоні, вже не буде. Висновки зроблено. Найголовніша зміна – це головний тренер. І на сьогоднішній день мені подобається гра донеччан. Думаю, наразі вони – головні претенденти на чемпіонство. Але це станом на сьогодні. Як буде завтра – якщо команда й надалі рухатиметься в такому напрямку, з такою грою у всіх матчах, то матиме хороші шанси.

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Хоча, впевнений, Динамо міркує інакше. Тому кияни, а можливо й Полісся, дадуть гідний бій донеччанам. Тож інтрига є, і класно, що в нас підібралися такі команди. І боротьба за чемпіонство триватиме до останнього туру, – зазначив Вірт у коментарі для "Футбол 24".

Нагадуємо, що минулого сезону Шахтар посів третє місце в УПЛ – це найгірший результат команди з 1997 року. У першому матчі нової кампанії "гірники" здолали Епіцентр з рахунком 1:0.