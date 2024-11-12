Динамо й Олександрія тут теж лідирують – офіційна символічна збірна 13-го туру УПЛ
Організатори чемпіонату України в елітному дивізіоні підбили підсумки 13-го туру.
УПЛ опитала своїх експертів та представників ЗМІ, на основі їхніх голосів сформувавши символічну команду з гравців, які найяскравіше провели минулий ігровий вікенд. Результати опублікувала прес-служба організації.
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За кількістю представників, як і в турнірній таблиці, лідирують Динамо та Олександрія, делегувавши про три футболісти. Двох представників має Шахтар, а Ворскла, Верес і Лівий Берег – по одному.
Символічна збірна 13-го туру УПЛ:
Голкіпер: Механів (Лівий Берег)
Захисники: Тобіас (Шахтар), Кампос (Олександрія), Попов (Динамо), Крупський (Ворскла)
Півзахисники: Безерра, Калюжний (обидва – Олександрія), Бондаренко (Шахтар), Шапаренко (Динамо), Дахновський (Верес)
Нападник: Ванат (Динамо).