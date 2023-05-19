Динамо взяло на матч УПЛ дискваліфікованого форварда
Делегація київського клубу вже прибула до Олександрії, де зіграє з однойменним клубом.
Матч Олександрія – Динамо відбудеться 20 квітня. Олександр Шовковський взяв на цей виїзд 25 футболістів. Серед них знайшлося місце Владиславу Ванату. Напередодні КДК УАФ дискваліфікував форварда за сексистські висловлювання. Наразі кияни ніяк не коментували ситуацію. Схоже, клуб подав апеляцію, тому дискваліфікація не набула чинності негайно.
Динамо офіційно втратило будь-які шанси пробитися в Лігу чемпіонів
Заявка Динамо на матч з Олександрією:
Голкіпери: Бущан, Нещерет, Моргун.
Захисники: Сирота, Вівчаренко, Тимчик, Дячук, Боль, Малиш, Караваєв.
Півзахисники: Гармаш, Буяльський, Лонвейк, Андрієвський, Яцик, Царенко, Кабаєв, Сидорчук, Рамадані, Беніто, Перріс, Шепелєв, Волошин.
Форварди: Ванат, Рамірес.
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