"Вважаю, що Динамо не продасть Циганкова, а СК Дніпро-1 -– Довбика. Лідерів збережуть для вирішення турнірних завдань. Важливо, як на мене, що за них просять адекватні ринку цифри – і це не 100 мільйонів.

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Щоправда, через пів року контракт завершується у Циганкова, за рік – у Довбика. Можуть піти вільними агентами. Втім, це не є великим секретом для футбольного світу", – поділився Кривенко в інтерв'ю Footboom.

Додамо, що і Циганкова і Довбика вже тривалий час сватають в європейські клуби, проте до конкретики справа так і не доходила.

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