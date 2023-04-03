"Владислав мав операцію у Німеччині, після чого він досі відновлюється.

Луческу залишився незадоволений перемогою Динамо над Львовом

Ми чекаємо на нього вже протягом двох років, і це нелегко для нас. Зараз він не у достатньо хорошій формі, щоб допомогти нам, але ми продовжуємо на нього розраховувати", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, окрім травми Супряга зазнав ще однієї халепи – у березні він потрапив у ДТП. Форвард у поточному сезоні поки не провів жодного матчу за Динамо.

Динамо переграло найгіршу команду УПЛ – провал змінився натхненням Ваната, Шепелєва і джокерів Луческу, а суддя пробачив