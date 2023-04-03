"Динамо вже два роки чекає, коли Супряга заграє": Луческу зізнався, чи розраховує на проблемного форварда
3 квітня 11:17 - Читать на русском
Головний тренер киян Мірча Луческу пролив світло на відсутність Владислава Супряги у складі "біло-синіх".
Владислав Ванат 52’
Ерік Рамірес 87’
52’ Владислав Ванат
87’ Ерік Рамірес
"Владислав мав операцію у Німеччині, після чого він досі відновлюється.
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Ми чекаємо на нього вже протягом двох років, і це нелегко для нас. Зараз він не у достатньо хорошій формі, щоб допомогти нам, але ми продовжуємо на нього розраховувати", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.
Нагадаємо, окрім травми Супряга зазнав ще однієї халепи – у березні він потрапив у ДТП. Форвард у поточному сезоні поки не провів жодного матчу за Динамо.
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