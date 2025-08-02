Верес особливо не змінився

Влітку "народний клуб" розпрощався з чотирма лідерами атаки. Команду покинули Гайдучик, Степанюк, Дахновський, Луан, а також лівий фулбек Шевченко. Замість них прийшли нападник Ндукве, вінгер Стень і "десятка" Бойко, а інші позиції закрили з власних ресурсів – зокрема, ліворуч у захисті розташувався Сміян. Праворуч же діяв новачок Стамуліс.

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Тривогу викликала масовість змін і розрив награних ігрових зв'язків. У експертів і вболівальників виникали серйозні питання щодо готовності до матчу з таким сильним опонентом, як Динамо, однак реальність надала стриманий привід для оптимізму. Верес залишився приблизно таким же симпатичним, як і в попередньому сезоні.

Так, зникла модель гри з двома нападниками, але впродовж зустрічі з киянами вона не відчувалась. Зате рівняни зберегли компактний і ефективний блок, який добре виконав свою функцію – більшість атак Динамо були скеровані у фланг. "Біло-сині" дуже рідко отримували простір між лініями. Якщо й отримували, то часу на ухвалення рішень залишалося обмаль. Епізодичний високий пресинг Верес теж зберіг.

Важливим моментом стало збереження швидких перехідних фаз. Підопічні Олега Шандрука добре реагували на втрати й проводили блискавичні контратаки. Здебільшого вони являли собою короткий обіграш із переведенням у фланг, звідки йшов крос. Під нього у штрафному відкривалось три футболісти.

Такий футбол міг вилитись у гол вже на 6-й хвилині, коли Ндукве замикав простріл Стеня на ближню стійку – м'яч поцілив у зовнішній бік сітки. Ще через три хвилини Стень змістився з флангу й пробити з дистанції, але вийшло неточно. По перерві ж пригадується подача, яку Нещерет випустив із рук. На щастя для гостей, Руслан швидко накрив сферу.

Ндукве намагався братись і за функції плеймейкера (як Гайдучик у попередньому сезоні). Зокрема, саме Деніс на 11-й хвилині опустився вниз, прийняв пас і виконав "закидушку" за спини захисникам. Бойко виходив майже віч-на-віч, але з близької відстані пробив над воротами.

В цілому, Верес провів хороший матч. На значних відрізках рівняни навіть володіли ініціативою. Перший тайм взагалі завершився сімома ударами проти двох київських. Бракувало тільки справді гострих моментів, але й супернику мало що дозволили.

Ванат усьому голова

Олександр Шовковський випустив на Верес повністю основний склад. Той, який грає у єврокубках. Ставлення до першого матчу в сезоні було дуже серйозним, однак зміст гри виявився неоднозначним.

Із позитиву слід відзначити дуже хорошу роботу з глибиною. Ідея-фікс нинішнього Динамо – відправити передачу під ривок на простір у фланги або за спини обороні. На практиці все зводилось до коротких, але швидких і ефективних флангових перепасовок з передачами на хід Ванату. Інший робочий варіант являв собою простий лонгбол Михавка на Ваната.

Владислав фантастично працював у таких епізодах. Нападник бачив вільні зони, демонстрував ідеальний таймінг для відкривань й прекрасно обробляв складні передачі, прокидуючи їх на хід. Навіть якщо захисник його випереджав, нічого не завершувалось. Ванат чинив такий тиск на суперника, що обрізка була більш ніж можливою.

Саме завдяки Ванату кияни й відкрили рахунок вже на 14-й хвилині, хоча варто відзначити і Ярмоленка з Піхальонком. Олександр знайшов капітана між лініями, а той у дотик перевів сферу на хід форварду. Ванат увірвався на правий край штрафного й оригінально вирізав простріл вздовж лінії воротарського – Шапаренко замикав у порожні. 1:0!

На 55-й хвилині Ванат міг подвоїти перевагу Динамо, отримав передачу на хід від Михавка (Тарас провів сильний матч). Він увірвався на лівий край штрафного й вгатив низом, однак Горох парирував. На 85-й же Владислав обігрався у стіночку зі свіжим Волошиним і пробив з правого краю, однак Харатін заблокував.

Футбол Динамо тривожить у контексті ЛЧ

Важко порахувати кількість епізодів, у яких динамівці проігнорували чи не змогли доставити м'яч у глибину на Ваната. Окрім його вмикань, за всі 90 хвилин пригадується тільки дальній удар Піхальонка. Ця проблема була симптоматичною – кияни добре працювали з ривками Владислава у глибину, однак йому дуже бракувало підтримки.

Також варто відзначити одноманітність гри "біло-синіх". Верес ще в середині першого тайму пристосувався до футболу чемпіона, якому бракувало відкривань між лініями. Тут би знадобився Буяльський, однак Віталій нині травмований. З іншого боку, цей мінус простежувався і впродовж зборів – Динамо мало створювало, мало забивало й працювало виключно через фланги й глибину.

Попри спробу фінальної навали Вереса, гості залишили свої ворота сухими. Динамо стартувало з мінімальної перемоги в Рівному, однак у Олександра Шовковського ще багато роботи. З таким футболом дійти до ЛЧ буде важко.

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