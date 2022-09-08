Головний тренер Динамо отримав серйозний головний біль перед стартом у Лізі Європи 2022/23.

У Мірчі Луческу виникла серйозна дилема щодо вибору складу на гру першого туру Ліги Європи у Стамбулі. У розпорядженні головного тренера Динамо немає жодного здорового форварда.

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Артем Бєсєдін і Владислав Ванат не зможуть зіграти з Фенербахче через травми. Обоє прибули до Стамбула, але команді таки не допоможуть. Це єдині номінальні нападники "біло-синіх", повідомляє Динамо Киев Inside.

Відповідно, позицію форварда закриватиме хтось із півзахисників. Або ж Мірча Луческу використає схему з "фальшивою дев'яткою". Чекати рішення головного тренера залишилося недовго, адже матч Фенербахче – Динамо Київ стартує вже о 19:45.

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