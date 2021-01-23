"На сьогоднішній день були проведені обстеження двом футболістам, які мають травми та скарги. Беньяміну Вербічу зробили МРТ, яка виявила пошкодження м’язів задньої поверхні стегна. Термін відновлення при такій травмі складає від двох до трьох тижнів. Сподіваємося, що одужання Вербіча відбудеться набагато швидше і ми зустрінемося вже на зборі в Туреччині. Можливо, він братиме участь у підготовці не в повному обсязі, але зможе тренуватися та відновлюватися.

Луческу має намір підписати капітана бухарестського Динамо

У Тудора Белуце були скарги на біль у п'ятій плюсневій кістці, його рентген-обстеження показало початкову стресову фрактуру, тобто зміну в структурі самої кістки під навантаженням. Йому наклали лангету, протягом шести тижнів він повинен носити її та використовувати милиці, а далі будемо стежити за динамікою реабілітації", – розповів Шморгун у коментарі офіційному сайту Динамо.

Додамо, що завтра команда Луческу проведе заключний спаринг на зборах в ОАЕ – суперником киян стане збірна Йорданії.

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