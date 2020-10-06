Чарівна дівчина Карина найближчим часом стане дружиною Олександра Тимчика, про що повідомив сам "винуватець" події в Instagram.

Динамо підписало нові контракти із трьома захисниками

23-річний захисник Динамо освідчився своїй коханій, підкріпивши свої наміри розкішним букетом троянд та каблучкою. Красуня відповіла ствердно.

Нагадаємо, наставник Динамо Мірча Луческу влітку повернув Тимчика з оренди в Зорі, після чого захисник вже встиг дебютувати за національну команду України.

"Динамо з такою грою буде важко": хто потрібен Луческу, чому Каштру – як Лобановський, а Максимов у відчаї