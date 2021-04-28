Операція 19-річного гравця склалася успішно, він вже повернувся до Києва, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нещерету знадобилося хірургічне втручання через травму плеча. Орієнтовний термін відновлення – три місяці. Це означає, що молодий голкіпер повернеться до повноцінної роботи лише на початку наступного сезону.

До слова, у поточній кампанії Нещерет провів за першу команду Динамо 4 матчі, пропустив 6 м'ячів. Особливо запам'ятався його виступ у гостьовому матчі ЛЧ проти Барселони, в якому голкіпер здійснив кілька фанатастичних сейвів, хоча й не врятував від поразки (1:2).

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