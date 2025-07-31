"Футбол 24" розібрав матч Динамо проти Хамрун Спартанс (3:0) у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Київське Динамо зуміло подолати другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, здобувши перемогу над мальтійським Хамрун Спартанс.

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Матч-відповідь закінчився із точнісінько таким же рахунком, як і перша зустріч – 3:0. Загальний підсумок 6:0 – на користь чемпіонів України. Таким чином "біло-сині" гарантували собі місце в основному раунді єврокубків. Мова про груповий етап Ліги Конференцій.

Щоб пробитися до основного раунду ЛЧ, киянам необхідно пройти переможця пари Пафос-Маккабі (перший матч завершився нічиєю 1:1) і згодом подолати раунд плей-оф. Тарас Котів проаналізував гру напіврезервного складу киян у Любліні.