– Яка ситуація з травмами? Перед першим матчем були кілька гравців, які не потрапили до заявки.

– На жаль, продовжують лікуватися Анхель Торрес та Валентин Рубчинський. У Валентина взагалі дуже непроста травма. Ми вимушені були його відправити до Києва, щоб він там проходив обстеження та лікування.

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У нього рецидив травми ахіллового сухожилля, і він найближчим часом не зможе нам допомогти. Він має певний час перебувати в спеціальному жорсткому лангеті для того, щоб мінімум навантаження було на гомілкостоп. І це мінус один гравець, я думаю, що на найближчі декілька тижнів точно. Якщо не місяць.

Анхель Торрес відновлюється, відновлення проходить своїм шляхом, але потрібно витримати певні терміни, щоб він повернувся до групи. І, на жаль, в цій грі ми не зможемо розраховувати на Віталія Буяльського. В нього є ушкодження, і щоб не зробити гірше, ми вимушені його залишити поза заявкою на гру, – розповів Олександр Шовковський на передматчевій прес-конференції.

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