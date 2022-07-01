Нападник Владислав Кулач поки не може допомогти своїй команді на зборах.

Досвідчений гравець наразі перебуває поза тренувальним процесом. Причина – стресовий перелом стопи, який турбує Кулача вже кілька місяців. Через це форвард відсутній у розташуванні команди Мірчі Луческу, яка готується до сезону у Швейцарії.

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Зараз Владислав ходить із пресом, який має зняти наступного тижня. Після цього 29-річний футболіст пройде обстеження. Якщо проблема зникне, то реабілітаційний період триватиме ще два-три тижні, інформує офіційний сайт київського клубу.

Відповідно, шансів на участь нападника у матчах проти Фенербахче (20 та 27 липня), по суті, немає, адже до першої гри кваліфікації Ліги чемпіонів залишилося менше трьох тижнів.

Нагадаємо, Кулач перейшов у Динамо на правах вільного агента з Ворскли рік тому. У сезоні 2021/22 зіграв 5 матчів (76 хвилин), забив 1 гол. Його контракт з клубом розрахований ще на рік.

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