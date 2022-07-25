Владислав Супряга і Владислав Кулач не грають через травми, повідомив журналіст Віктор Вацко.

Динамо оголосило склад на доленосний матч Ліги чемпіонів проти Фенербахче – є лише одна помітна втрата

Супряга регулярно грав на зборах, але саме перед матчами проти Фенербахче в Лізі чемпіонів отримав пошкодження. Наразі немає інформації про важкість і терміни відновлення нападника. Натомість у Кулача все серйозно. Форвард пропустив літні спаринги і навряд допоможе Динамо у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, у першому матчі проти Фенера (0:0) Луческу випустив на вістрі атаки Бєсєдіна, який під завісу зустрічі поступився місцем Ванату.

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