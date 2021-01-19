Перший спаринг на зборах в ОАЕ приніс не лише негатив у вигляді поразки. Одразу двоє футболістів Динамо займаються поза загальною групою через проблеми зі здоров'ям.

Півзахисники Тудор Белуце і Міккел Дуелунд не змогли взяти участь у сьогоднішньому ранковому тренуванні киян. Обидва півзахисники виконували лише бігову роботу через пошкодження. При цьому данець травмувався саме у вчорашньому товариському матчі проти Легії, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Про приблизний термін відновлення обох легіонерів наразі не повідомляється. Водночас на ранковому тренуванні у вівторок Мірча Луческу отримав і хороші новини. Олександр Тимчик та Микола Шапаренко, які в перші дні збору працювали індивідуально, займалися у загальній групі разом з партнерами. Щоправда, їхнє відновлення не форсуватимуть – не виключено, що увечері обоє знову тренуватимуться окремо.

Нагадаємо, Динамо програло Легії перший спаринг на зборах в ОАЕ. Другий контрольний матч підопічні Мірчі Луческу проведуть 21 січня проти солігорського Шахтаря.

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