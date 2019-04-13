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Динамо втратило 1 позицію у рейтингу УЄФА, але повторило свій рекорд

14:05 294 Читать на русском
Динамо втратило 1 позицію у рейтингу УЄФА, але повторило свій рекорд
Динамо / Соцмережі

УЄФА оновив клубний рейтинг, лише Динамо та Аякс зазнали змін позицій.

Завдяки нічиїй у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з Ювентусом амстердамський Аякс зміг обійти київське Динамо у рейтингу клубів УЄФА. Тепер нідерландська команда 22-а, а українська – 23-я.

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Щоправда, Динамо все ж повторило свій рекорд минулого року, показавши найкращу позицію по завершенні сезону. Шансів у інших клубів обігнати киян вже немає.

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Натомість Шахтар залишився на 15 місці, але може опуститись ще нижче. Челсі, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем продовжують брати участь у єврокубках.

Перша 10-ка рейтингу не зазнала змін та виглядає наступним чином:

Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Ліга чемпіонів УЄФА Таблиця коефіцієнтів УЄФА
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