Динамо втратило 1 позицію у рейтингу УЄФА, але повторило свій рекорд

УЄФА оновив клубний рейтинг, лише Динамо та Аякс зазнали змін позицій.

Завдяки нічиїй у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з Ювентусом амстердамський Аякс зміг обійти київське Динамо у рейтингу клубів УЄФА. Тепер нідерландська команда 22-а, а українська – 23-я.

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Щоправда, Динамо все ж повторило свій рекорд минулого року, показавши найкращу позицію по завершенні сезону. Шансів у інших клубів обігнати киян вже немає.

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Натомість Шахтар залишився на 15 місці, але може опуститись ще нижче. Челсі, Манчестер Юнайтед та Тоттенхем продовжують брати участь у єврокубках.

Перша 10-ка рейтингу не зазнала змін та виглядає наступним чином: