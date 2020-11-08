Динамо втратило 13-го гравця через коронавірус перед матчем із Шахтарем, – ЗМІ
Сумнозвісний COVID-19 продовжує поглинати київське Динамо.
Позитивний результат тесту отримав півзахисник "біло-синіх" Олександр Андрієвський, інформує Динамоманія. Гравець став 13-м у складі команди Луческу, у кого виявили коронавірус.
Шахтар оголосив результати позапланового тестування на COVID-19 перед двобоєм з Динамо
Раніше повідомлялося про позитивні тести у Володимира Шепелєва та Богдана Лєднєва – вони приєднались до Цітаішвілі, Гармаша, Дуелунда, Караваєва, Белуце, Супряги, Шапаренка, Бущана, Бойка та Миколенка на карантині.
До слова, у складі Шахтаря немає жодного інфікованого футболіста перед Класичним. Недугу підхопив лише генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.
Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться вже сьогодні, 8 листопада. Початок о 17:00.