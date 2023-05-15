"Ящо за Шапаренка буде пропозиція понад 15 млн доларів, то Динамо буде її розглядати. Якщо ж менша, то Шапаренко ще на півроку-рік залишиться в Динамо. Для того, щоб себе проявити, можливо, у матчах за національну збірну і підняти ціну.

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Ми розуміємо, що на Динамо, радше за все, чекає Ліга конференцій. І це в жодне порівняння не йде зі заробітками ЛЧ чи навіть ЛЄ. Це мінімальні гроші, що стане доволі великою проблемою для Динамо. Клуб буде рахувати гроші", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, контракт Шапаренка з Динамо чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро. У нинішньому сезоні хавбек встиг зіграти 9 матчів і оформити один асист, після чого зазнав важкої травми коліна.

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