Динамо встановило цікавий рекорд сезону в матчі проти Шахтаря

Київське Динамо у матчі проти Шахтаря встановило рекорд команди в сезоні за найменшої кількості втрат м'яча.

"До харківського матчу мінімум втрат був встановлений в Ренні – 71. Тому й не можу зрозуміти звідки беруться ці загальні фрази в коментарях в дусі "купа браку" при 61 втраті.

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61 – тепер це абсолютний мінімум при середньому показнику 101.96 Таким чином, Динамо з "футболістами рівня дубля" (за версією Хацкевича) втрачали м'яч на 41% менше, ніж зазвичай у цьому сезоні.

10 втрат, з яких 3 закінчилися ударом по воротах Бойко в пасиві Карлоса Де Пени. За цим показником – він сумнівний лідер", – поділився блогер Михайло Смоловий у своєму Facebook.

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