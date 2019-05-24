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Динамо встановило цікавий рекорд сезону в матчі проти Шахтаря

14:30 898 Читать на русском
Динамо встановило цікавий рекорд сезону в матчі проти Шахтаря
Шахтар –Динамо / фото: ФК Динамо

Київське Динамо у матчі проти Шахтаря встановило рекорд команди в сезоні за найменшої кількості втрат м'яча.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"До харківського матчу мінімум втрат був встановлений в Ренні – 71. Тому й не можу зрозуміти звідки беруться ці загальні фрази в коментарях в дусі "купа браку" при 61 втраті.

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61 – тепер це абсолютний мінімум при середньому показнику 101.96 Таким чином, Динамо з "футболістами рівня дубля" (за версією Хацкевича) втрачали м'яч на 41% менше, ніж зазвичай у цьому сезоні.

10 втрат, з яких 3 закінчилися ударом по воротах Бойко в пасиві Карлоса Де Пени. За цим показником – він сумнівний лідер", – поділився блогер Михайло Смоловий у своєму Facebook.

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