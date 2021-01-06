6 січня 2021 року легендарному Валерію Лобановського мало б виповнитись 82 роки, з приводу чого Динамо влаштувало вже традиційну церемонію вшанування Метра.

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За традицією в день народження Лобановського до його могили на Байковому кладовищі приходять його родичі і друзі, футболісти Динамо різних поколінь, колеги та однодумці, учні та послідовники, шанувальники таланту видатного Метра і прості вболівальники.

Також, урочисто вшанували пам'ять легендарного екс-гравця та тренера Динамо і біля стадіону киян. Присутні, разом із вихованцями динамівської академії, поклали квіти до його меморіалу, згадали теплі моменти, пов'язані з Лобановським, і подякували за неоціненний внесок в історію Динамо.

Нагадаємо, саме під керівництвом Валерія Васильовича Динамо досягало найбільших успіхів і стало символом спершу радянського, а згодом і українського футболу, завоювавши європейські трофеї. Із Лобановським на чолі Динамо завоювало Суперкубок Європи й двічі Кубок Кубків, виграло 8 чемпіонатів СРСР, 6 Кубків СРСР, 3 Суперкубки СРСР, а також 5 разів ставало чемпіоном незалежної України і тричі виграло Кубок України.

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