Динамо мало все для приниження Шахтаря. Пушіч вдався до ризикованих експериментів

Чергове Класичне пройшло під афішею дострокового чемпіонства, яке Динамо могло здобути в разі перемоги над Шахтарем. До того ж кияни перервали б 4-річну безвиграшну серію в дербі – востаннє вони били донеччан аж у 2021-му. "Гірники" ж у разі поразки ризикували відстати від другої сходинки аж на сім очок.

Порятунок Динамо у доданий час у відеоогляді матчу з Шахтарем – 2:2

Натисніть на скріншот, щоб збільшити

Букмекери вважали фаворитами підопічних Маріно Пушіча, але більшість експертів була на стороні його візаві. По-перше, Шахтар мав колосальні проблеми з контролем перехідних фаз (у яких Динамо традиційно потужне). По-друге, Судаков зазнав мікропошкодження. По-третє, команда Олександра Шовковського не знала поразок в Україні з травня 2024 року, а на вістрі атаки "біло-синіх" діяв Ванат.

Владислав мав 21 гол при 12,3 очікуваних, а за конвертацією ударів у взяття воріт входив у топ-3 форвардів Європи. А ще у склад повернувся швидкісний Тимчик, який міг би стримати реактивного Кевіна.

Судаков же на поле так і не вийшов – його навіть на лавці не було. Позицію Георгія зайняв Марлон, а роль опорника довірили Матвієнку.

Маріно Пушіч награвав Миколу в центрі у кубкових матчах, аби збалансувати атаку профільним руйнівником, однак з Динамо подібний експеримент виглядав дуже ризиковано. Особливо з урахуванням появи Граама в обороні. Саме тому поруч з Матвієнком розташувався Бондаренко, а Марлон працював над ними.

Динамо зазнало катастрофи, але Шахтарю пощастило

Величезною вразливістю "біло-синіх" залишається центр захисту, а особливо часто помиляється юний Михавко. Майже ніхто не сумнівався, що Шахтар рано чи пізно скористається цією проблемою – але гол вже на 5-й хвилині став несподіванкою. Його привіз Михавко. Тарас припустився подвійного фейлу.

Спочатку він віддав невдалий пас в недодачу Шапаренку, коли той вже збирався приймати собі на хід. Миколу одразу ж накрили, відібравши м'яч, після чого пішла контратака з передачею на хід Егіналду. Бразилець влетів на правий край штрафного, а там його зрізав Михавко – хоча нападник перебував у незручній позиції.

Віталій Романов без вагань призначив пенальті, який реалізував Кевін.

The scoring in the Ukrainian Clasico is open!



? THIS IS KEVIN! 1-0! #Shakhtar #ShakhtarDynamo



pic.twitter.com/JnDjyAWl4A