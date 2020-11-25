Команда Мірчі Луческу явно не може занести в свій актив другий тайм поєдинку проти "синьо-гранатових". У ворота Георгія Бущана влетіли 4 м'ячі.

"Біло-сині" вистояли в першому таймі матчу з Барселоною, але по перерві посипалися. Георгій Бущан одразу 4 рази діставав м'яч із сітки власних воріт – забивали Дест, Брейтвейт (двічі) та Грізманн.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Динамо пропустило 4 голи за тайм у єврокубковому матчі вперше за 20 років. 10 жовтня 2000-го команда Валерія Лобановського поступилася Андерлехту 2:4. Тоді кияни пропустили 4 рази ще до перерви, інформує Tribuna.

Зауважимо, що в тому розіграші Ліги чемпіонів Динамо набрало 4 очки та посіло останнє місце в групі G, пропустивши вперед ПСВ, Манчестер Юнайтед і Андерлехт.

Нагадаємо, матч Динамо – Барселона завершився з рахунком 0:4. Мірча Луческу зазнав найбільшої поразки в статусі тренера "біло-синіх". Каталонці навіть напіврезервним складом без проблем оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни після 4-х турів мають лише одне очко – стільки ж у Ференцвароша. Незалежно від результатів поєдинків наступного тижня, саме команди Мірчі Луческу та Сергія Реброва в останньому, 6-му турі, визначать володаря путівки в Лігу Європи.

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