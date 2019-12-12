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Динамо вперше з 2011 року не вийшло з групи Ліги Європи

22:16 114 Читать на русском
Динамо вперше з 2011 року не вийшло з групи Ліги Європи
Динамо – Лугано / Фото Футбол 24

Київське Динамо шокувало українських вболівальників та повторило фіаско 8-річної давності.

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

В рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи Динамо несподівано розписало нічию з Лугано (1:1) та посіло третє місце у групі B.

Динамо – Лугано – відео голів

Востаннє кияни не змогли вийти в плей-офф ЛЄ в сезоні 2011/2012. Тоді "біло-сині" були в одній групі з Бешикташем, Сток Сіті та Маккабі Тель-Авів – з групи вийшли англійська та турецька команди.

Нагадаємо, напередодні Шахтар також зайняв третю сходинку у групі, правда у Лізі чемпіонів, і гарантував собі місце в плей-офф ЛЄ.

Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи

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Динамо – Лугано: анонс матчу Ліги Європи
08:00
23548
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Динамо - Лугано
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