Динамо вперше з 2011 року не вийшло з групи Ліги Європи

Київське Динамо шокувало українських вболівальників та повторило фіаско 8-річної давності.

В рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи Динамо несподівано розписало нічию з Лугано (1:1) та посіло третє місце у групі B.

Динамо – Лугано – відео голів

Востаннє кияни не змогли вийти в плей-офф ЛЄ в сезоні 2011/2012. Тоді "біло-сині" були в одній групі з Бешикташем, Сток Сіті та Маккабі Тель-Авів – з групи вийшли англійська та турецька команди.

Нагадаємо, напередодні Шахтар також зайняв третю сходинку у групі, правда у Лізі чемпіонів, і гарантував собі місце в плей-офф ЛЄ.

Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи