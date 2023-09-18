Динамо в рамках 7-го туру чемпіонату України приймає Ворсклу. Стартові склади та посилання на відеотрансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 7-го туру УПЛ 2023/24 Динамо – Ворскла розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція матчу пройде на каналі 2+2. Відеотрансляція також доступна на ютуб-каналах Динамо та FootballHub, а також у цій новині на "Футбол 24".

Сергій Сидорчук покинув Динамо, тож залишалося відкритим питання щодо нового капітана команди. Фаворитом здавався Андрій Ярмоленко, однак пов'язку отримав Віталій Буяльський – про це інформує офіційний сайт клубу.

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Стартові склади

Динамо:

Ворскла:

Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ